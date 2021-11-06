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السبت، 06-11-2021 10:44 ص

بايدن يعين اللبنانية سارة منقارة مستشارة خاصة

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الوكيل الإخباري-عيّن الرئيس جو بايدن الأمريكية من أصل لبناني سارة منقارة مستشارة خاصة للولايات المتحدة لشؤون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وقالت السفارة الأمريكية في بيروت عبر موقعها على "فيسبوك": "قبل بضعة سنوات، أتيحت لنا الفرصة للعمل مع سارة ودعم مشروعها في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتدريب شباب مكفوفين ومن ذوي البصر ضمن مشروع سد الفجوة.. مبروك سارة، مبروك لبنان".

ومنقارة (32 عاما) شابة من شمال لبنان وتحديدا مدينة طرابلس. فقدت بصرها عندما كانت في السابعة من عمرها، وأسست منظمة غير ربحية Empowerment وتخصصت أكاديميا في مجال الرياضيات والاقتصاد في الولايات المتحدة.


وعاشت منقارة معظم حياتها بين بلدين مختلفين، بين منزلها في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وزياراتها كل صيف إلى لبنان.


وعينها الرئيس الأمريكي بايدن مستشارة خاصة للحكومة الأمريكية لحقوق المعاقين الدولية.

 

روسيا اليوم

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