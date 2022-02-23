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الأربعاء، 23-02-2022 10:20 م

بايدن يفرض عقوبات على مشروع خط أنابيب نورد ستريم2

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 الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الأربعاء، أنه وجّه إدارته لفرض عقوبات على الشركة التي بنت خط أنابيب "نورد ستريم2" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا ومسؤوليها.

وقال بايدن في بيان، مساء اليوم، إن "هذه الخطوات هي جزء آخر من الشريحة الأولية للعقوبات ردا على تصرفات روسيا في أوكرانيا".

وتابع: "كما أوضحت، لن نتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات إذا استمرت روسيا في التصعيد".

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