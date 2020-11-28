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السبت، 28-11-2020 03:26 م

الأوفر حظا للفوز بهذا المنصب

بايدن يفكر بتعيين أرملة ماكين سفيرة لواشنطن في لندن

باي
سيندي ماك كين أرملة


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية إن سيندي ماكين، أرملة السيناتور الجمهوري الراحل، جون ماكين، ستعيَّن، إن رغبت، سفيرة لواشنطن لدى المملكة المتحدة، من طرف الرئيس الامريكي المقبل.

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وأضافت "ذي تايمز" إن سيندي ماكين، البالغة من العمر 66 عاما، هي الأوفر حظا للفوز بهذا المنصب، لأن مصدرا مقربا من جو بايدن قال للصحيفة إن السفارة الأمريكية في لندن ستكون من نصيب أرملة ماكين "إذا رغبت فيها".

وربطت الصحيفة نية تعيينها من طرف بايدن، الفائز حسب وسائل الإعلام الأمريكية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في هذا المنصب بدورها الهام في تحقيق انتصاره على خصمه دونالد ترامب في ولاية أريزونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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