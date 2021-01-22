بايدن يقترح تمديد معاهدة نيو ستارت مع روسيا

الوكيل الاخباري - اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تمديد معاهدة "نيو ستارت" مع روسيا خمسة أعوام، وهي الاتفاق الوحيد المتبقي بين البلدين للحد من الانتشار النووي وينتهي سريانها مطلع شباط.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحافيين، إن الولايات المتحدة تعتزم طلب تمديد "نيو ستارت" خمسة أعوام اضافية، مشيرة الى انه "لطالما قال الرئيس إن معاهدة نيو ستارت تخدم صالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وهذا التمديد ضروري أكثر عندما تكون العلاقات مع روسيا متوترة".



--(بترا)

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