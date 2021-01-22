الجمعة 22-01-2021
الوكيل الاخباري

الخارجية توضح للوكيل تفاصيل اختطاف أردني في مصر

تونس: تسجيل 68 وفاة و 2511 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 1292 وفاة و37892 إصابة بكورونا

اقالة 5 قادة أمن بالعراق على خلفية هجوم بغداد

بايدن يعلن عن خطة أميركية جديدة لمواجهة وباء كورونا

القطامين يحذر من العودة للحظر الشامل بالاردن

إسبانيا.. حصيلة قياسية لإصابات كورونا

التربية: قائمة تنقلات المعلمين تصدر الأسبوع المقبل

530 شاشة تلفزيونية لـ 73 مدرسة للمزج بين التعليمين التقليدي والإلكتروني

التربية : رفع رواتب معلمي الاضافي

الجمعة، 22-01-2021 10:38 ص

بايدن يقترح تمديد معاهدة نيو ستارت مع روسيا

١-404-735x443


الوكيل الاخباري - اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تمديد معاهدة "نيو ستارت" مع روسيا خمسة أعوام، وهي الاتفاق الوحيد المتبقي بين البلدين للحد من الانتشار النووي وينتهي سريانها مطلع شباط.

اضافة اعلان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحافيين، إن الولايات المتحدة تعتزم طلب تمديد "نيو ستارت" خمسة أعوام اضافية، مشيرة الى انه "لطالما قال الرئيس إن معاهدة نيو ستارت تخدم صالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وهذا التمديد ضروري أكثر عندما تكون العلاقات مع روسيا متوترة".


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ERDOGAN

أردوغان يهدد بشن هجوم عسكري شمال العراق

264142

رحل ترامب.. فاختفى الزر الأحمر من مكتبه على الفور

9353643_5911-3329-47-16

الامم المتحدة تعلن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز التنفيذ

316685_5_1611307322

انطلاق السنة الدولية للقضاء على عمالة الأطفال

2

التلفزيون الكندي يعلن استقالة الحاكم العام للبلاد جولي باييت

1202121103743846228281

اقالة 5 قادة أمن بالعراق على خلفية هجوم بغداد

أخبار متعلقة
بايدن

بايدن يتوقع شتاء صعبا

a551e577-409f-4276-a095-08452b6849a2_16x9_1200x676 (Custom)

بايدن يقدم خطة لدعم الاقتصاد الأميركي بقيمة 1.9 تريليون دولار

12021111671447707459

واشنطن: اعتقال 100 شخص في أحداث الكونغرس

Ebene-Magazine-Strong-earthquake-happened-on-the-border-of-Russia-and-Mongolia-ru

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الحدود بين روسيا ومنغوليا

6766A995-C825-45FA-8805-3C967187839A (Custom)

لأول مرة.. ميلانيا ترامب تتحدث عن ليلة اقتحام الكونغرس

main_image5ffcb6cf441ac

بايدن يدعو إلى عزل ترامب