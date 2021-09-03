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الجمعة، 03-09-2021 10:40 م

بايدن يقول إنه أمر بدراسة نزع السرية عن وثائق تخص هجمات 11 سبتمبر

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الوكيل الإخباري - أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بمراجعة إمكانية نزع السرية عن وثائق لمكتب التحقيقات الاتحادي عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة،وفق رويترز.

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وذكر بايدن في بيان "عندما ترشحت للرئاسة، تعهدت بضمان الشفافية فيما يخص نزع السرية عن وثائق تخص هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة"، مضيفا أنه "سيتواصل باحترام" مع عائلات أولئك الذين توفوا في الهجمات.

 

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