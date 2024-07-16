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الثلاثاء، 16-07-2024 08:25 ص

بايدن يكشف عن اجراء هام بعد محاولة اغتيال ترامب

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الوكيل الاخباري- نقلت قناة NBC التلفزيونية عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله، إنه بعد محاولة اغتيال سلفه ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، عقد اجتماعين مع أجهزة المخابرات.

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وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه طالب الهيئات الأمنية المختصة، بتقديم "تحليل مستقل تماما" لما حدث.

 

وقال بايدن: "لقد عقدت اجتماعين في غرفة العمليات مع مجتمع الاستخبارات بأكمله... وطلبت إجراء تحليل مستقل تماما. وسنرى ما سيحدث عندما يكون هذا التحليل جاهزا".

يوم السبت الماضي، تعرض ترامب لمحاولة اغتيال خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا.

وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي، هوية مطلق النار على ترامب بأنه توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما، والذي سقط قتيلا في مكان الحادث على يد عملاء الخدمة السرية.

 




 

 


 

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