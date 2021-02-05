بايدن يلقي خطابا حول سياسة بلاده الخارجية

الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في أول خطاب له أمس الخميس، عن إنهاء الدعم الأميركي للعمليات العسكرية في اليمن وتجميد سحب القوات الأميركية من ألمانيا، وتعديل مسار السياسة الخارجية مع روسيا.

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وقال بايدن في خطابه الذي خصصه للحديث حول السياسة الأميركية العالمية الجديدة، "نعزّز جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، التي أحدثت كارثة إنسانية واستراتيجية، وهذه الحرب يجب أن تنتهي بأي حال من الأحوال".



ولدعم جهود السلام في الشرق الاوسط بجدية، أعلن بايدن تعيين الدبلوماسي المخضرم تيموثي ليندركينغ مبعوثاً لبلاده في اليمن.



وأضاف "لتأكيد تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة".



--(بترا)

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