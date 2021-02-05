الجمعة 05-02-2021
الوكيل الاخباري
 

المركز الوطني لإدارة الازمات يؤكد ضرورة التسجيل على المنصة للقادمين برا

إيطاليا: ضحايا كورونا يتجاوزون الـ90 ألفا

المغرب يعلن تمديد حظر التجول لأسبوعين

الأمانة تنفي اعتداء كوادرها على مسن

الارصاد تنشر اخر تطورات المنخفض الجوي

المفرق : اغلاق نفق حوشا بسبب الامطار الغزيرة

عبيدات : وزارة الصحة لن توصي بالإغلاقات الكاملة

لا قرار جديد حول اعادة تقديم الأراجيل حتى نهاية الشهر الحالي

وزير التربية والتعليم يوجه رسالة

إعلان خطة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

الجمعة، 05-02-2021 09:51 ص

بايدن يلقي خطابا حول سياسة بلاده الخارجية

8433be3715


الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في أول خطاب له أمس الخميس، عن إنهاء الدعم الأميركي للعمليات العسكرية في اليمن وتجميد سحب القوات الأميركية من ألمانيا، وتعديل مسار السياسة الخارجية مع روسيا.

اضافة اعلان

وقال بايدن في خطابه الذي خصصه للحديث حول السياسة الأميركية العالمية الجديدة، "نعزّز جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، التي أحدثت كارثة إنسانية واستراتيجية، وهذه الحرب يجب أن تنتهي بأي حال من الأحوال".


ولدعم جهود السلام في الشرق الاوسط بجدية، أعلن بايدن تعيين الدبلوماسي المخضرم تيموثي ليندركينغ مبعوثاً لبلاده في اليمن.


وأضاف "لتأكيد تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة".


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
LebanonTodayss36

بايدن: سنستقبل 125 ألف مهاجر سنوياً مقابل 15 ألفاً حالياً

قمر-اصطناعي-350x250

الصين: تطوير روبوتا لإزالة المخلفات الفضائية

5fa74b044236041e3e0b450f

جو بايدن يتعهد بتجديد التواصل مع العالم

image

الرياض.. القبض على مواطن اعتدى على سائق ووثق جريمته.. فيديو

ea20de83b796f5cd3a173b1061e24a8f

شاهد بالفيديو.. شاب لبناني يطلق النار على صراف آلي لعدم تمكنه من سحب راتبه

1047857493_0_382_3079_2048_1000x541_80_0_0_37a778858660d2544273fdb9714358c3

رئيس البرلمان المصري ينتقد عدم التزام النواب بإجراءات كورونا

أخبار متعلقة
5fa74b044236041e3e0b450f

جو بايدن يتعهد بتجديد التواصل مع العالم

تعبيرية

بايدن يوقع أوامر تنفيذية تلغي قرارات سابقة لترامب

تعبيرية

انتقال الغالبية في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين

اميركا

إلغاء جديد.. بايدن يعود إلى أحضان الصحة العالمية

fd1db3849ad347e59a581377bc3dd4ac

بايدن يوقع 3 مراسيم

بايدن

جو بايدن سيصدر 17 أمرا رئاسيا اليوم