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السبت، 17-10-2020 07:58 ص

عدد مشاهدي بايدن بلغ 13.9 مليون مشاهد

بايدن ينتصر على ترامب في المعركة التلفزيونية

ممم
نائب الرئيس السابق جو بايدن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب


الوكيل الإخباري -أحرز نائب الرئيس السابق جو بايدن، تقدّما على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معركة التقييمات التلفزيونية.

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جاء ذلك ، بحسب بيانات "نيلسن" التي أوردتها شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية يوم الجمعة.


وبينت الشبكة، أن عدد مشاهدي بايدن بلغ 13.9 مليون مشاهد على قناة "أيه.بي.ٍسي" التابعة لوالت ديزني مساء الخميس.

واستقطب ترامب 13 مليونا عبر قنوات "إن.بي.سي" التابعة لشركة كومكاست وقناتي الاشتراكات التابعتين لها "إم.إس.إن.بي.سي" و"سي.إن.بي.سي".
ويمكن تعديل الأرقام في وقت لاحق من يوم الجمعة.

 

وانسحب ترامب من المناظرة بعد أن قال المنظمون إنها ستكون افتراضية لتقليل مخاطر الإصابة بكورونا.

وتم تحديد موعد اللقاءات التلفزيونية في وقت الذروة بعد إلغاء مناظرة كان من المفترض إقامتها في نفس الوقت.


وعلى قناة "أيه.بي.سي" هاجم بايدن طريقة تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا، فيما دافع ترامب على قناة "إن.بي.سي" عن أسلوب تصديه للفيروس وعن سلوكه الشخصي.


وتعرضت "إن.بي.سي" لانتقادات بسبب تحديد موعد ترامب في نفس التوقيت مع بايدن بعد أن كانت "أيه.بي.سي" حددت بالفعل موعدها مع المرشح الديمقراطي، مما اضطر الناخبين لاختيار المرشح الذي سيشاهدونه على الهواء مباشرة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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