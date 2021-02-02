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الثلاثاء، 02-02-2021 04:46 م

تم تفريقها على الحدود مع المكسيك

بايدن ينشئ فريق عمل يجمع شمل عائلات شتتها ترامب

با
جو بايدن


الوكيل الإخباري - من المقرر أن ينشئ الرئيس الأمريكي جو بايدن فريق عمل لجمع شمل العائلات التي تم تفريقها على الحدود مع المكسيك من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت "الغارديان".

وقالت وثيقة إحاطة إن خطط الهجرة الخاصة ببايدن "تتمحور حول الفرضية الأساسية التي مفادها أن بلدنا أكثر أمانا وأقوى وازدهارا مع وجود نظام هجرة عادل وآمن ومنظم يرحب بالمهاجرين ويبقي العائلات معا ويسمح للمهاجرين الوافدين حديثا وللأشخاص الذين يعيشون هنا منذ أجيال، للمساهمة بشكل كامل في بناء بلدنا".

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وأوضح مسؤولون في إدارة بايدن، أن الفريق الذي سيتم تشكيله سيعمل على لم شمل الأسر عبر تحديد وتمكين لم شمل جميع الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم من قبل إدارة ترامب.


وقال المسؤولون إنهم لا يستطيعون تحديد عدد الأطفال الذين يجب لم شملهم لأن السياسة نفذت دون وجود وسيلة لتتبع العائلات المشتتة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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