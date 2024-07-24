بايدن يوجه خطابا للأمة يشرح فيه سبب انسحابه من السباق الرئاسي

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوجه اليوم الأربعاء خطاباً للأمة بعد قراره الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024.وقال البيت الأبيض إن بايدن سيتحدث إلى الشعب الأمريكي حول سبب قراره بالخروج من السباق وما يعتزم التركيز عليه خلال الأشهر الستة المتبقية من ولايته الأولى، مبيناً أنه سيلقي خطابه من المكتب البيضاوي.وشوهد بايدن علانية للمرة الأولى منذ ستة أيام يوم الثلاثاء في قاعدة دوفر الجوية أثناء عودته إلى العاصمة واشنطن من منزله في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير.