بايدن يوقع أوامر تنفيذية تلغي قرارات سابقة لترامب

الوكيل الاخباري - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من الأوامر التنفيذية، تبطل أوامر كان قد وضعها سلفه الرئيس دونالد ترامب، وتشمل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ وإلى منظمة الصحة العالمية.

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كما تشمل الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن إلغاء حظر السفر من بعض الدول والذي أقره ترامب في بداية فترته الرئاسية عام 2017، وإيقاف أمر تنفيذي آخر بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.



وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة امس الاربعاء، أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".



وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.

سبوتنيك

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