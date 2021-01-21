الخميس 21-01-2021
الوكيل الاخباري

منظمة الصحة العالمية توضح حول تسجيل وفيات بعد تلقي اللقاح

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: تجار زيوت طالبوا برفع الأسعار ورفضنا ذلك

الزعبي لـ الوكيل: إمهال 8 كليات لتصحيح أخطائها خلال أسبوع

قرار هام حول تقديم الأراجيل في محال الكوفي شوب

تعرف على الحالة الجوية نهاية الاسبوع في البحر الميت والعقبة

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

تفاصيل هامة حول زيارة النزلاء في السجون غداً

العمل تضع بروتوكولات لبعض القطاعات لمنع انتشار فيروس كورونا

أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة لثلاثة أيام

ترامب يوجه الخدمة السرية بحماية أبنائه

الخميس، 21-01-2021 10:57 ص

بايدن يوقع أوامر تنفيذية تلغي قرارات سابقة لترامب

تعبيرية


الوكيل الاخباري - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من الأوامر التنفيذية، تبطل أوامر كان قد وضعها سلفه الرئيس دونالد ترامب، وتشمل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ وإلى منظمة الصحة العالمية. 

اضافة اعلان

كما تشمل الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن إلغاء حظر السفر من بعض الدول والذي أقره ترامب في بداية فترته الرئاسية عام 2017، وإيقاف أمر تنفيذي آخر بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.


وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة امس الاربعاء، أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".


وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1d649c06-2dd2-4a35-9526-05fb624e16a5

"رسالة حزينة" من رغد صدام حسين

تعبيرية

انتقال الغالبية في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين

image

تفجيران انتحاريان يهزان العاصمة العراقية بغداد

تعبيرية

أميركا: مقتل 3 من أفراد الحرس الوطني بتحطم مروحية في نيويورك

هاينز

الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هينز مديرة للاستخبارات

اميركا

إلغاء جديد.. بايدن يعود إلى أحضان الصحة العالمية

أخبار متعلقة
main_image5ffcb6cf441ac

بايدن يدعو إلى عزل ترامب

56151701_401

اعتقال المشاغب الذي اقتحم مبنى الكونغرس!

يسعدني

بايدن: يسعدني حضور بينس لمراسم التنصيب وليس ترامب

af0ba80d57194a93d48f5c335376728f

قبل الرحيل.. قرار صادم من إدارة ترامب

EoATCRmWMAAsot9

دونالد ترامب يتحدث عن أكبر عملية تزوير في تاريخ أمريكا

GettyImages-1228561857

عالمة: ترامب يعاني من صدمة نفسية