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الأربعاء، 01-09-2021 03:40 م

بتوجيه من الملك السعودي.. طائرة مساعدات تحمل الأكسجين الطبي تغادر إلى تونس

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "طائرة مساعدات غادرت إلى تونس، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

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وأشارت "واس" إلى أن "طائرة مساعدات تحمل على متنها 2000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، غادرت إلى تونس"، مشيرة إلى أنه "تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

وبحسب "واس"، فإن "ذلك التحرك يهدف إلى الإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي، بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا"، معتبرة أن "هذه المساهمة تؤكد على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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