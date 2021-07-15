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الخميس، 15-07-2021 10:12 ص

بحث التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي

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الوكيل الإخباري- بحث رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، يوم أمس الأربعاء، مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونجونج، تدشين شراكة مؤسسية فعَّالة بين الجانبين، والاتفاق على آليات تقديم البرلمان العربي لمبادرات حول قضايا ومصالح الدول العربية.

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وجاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها العسومي حاليا إلى جنيف، لاستكمال العلاقات المؤسسية بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، وتوقيع اتفاق التعاون الفني والمؤسسي.


واتفق الجانبان على دعم قضايا مساواة المرأة في العالم العربي، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان، واحترام العادات والثقافات الوطنية كمبادئ أساسية.


وتناول اللقاء عدداً ً من القضايا الرئيسة، وفي مقدمتها حقوق الإنسان في العالم العربي، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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