بحسب الحسابات الفلكية ..الكشف عن عدد أيام شهر رمضان 2023

الوكيل الإخباري - يُتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 يوم الخميس 23 مارس/آذار المقبل، على أن يتم تحري هلال الشهر بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق 21 مارس/آذار 2023.

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ووفق البحوث الفلكية، فإن القمر سيغرب قبل الشمس في كل دول المنطقة، بما فيها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر، مما يجعل رؤيته شبه مستحيلة. وعليه، من المتوقع أن تعلن غالبية الدول العربية يوم الأربعاء 22 مارس/آذار المتمم لشعبان، ويوم الخميس 23 مارس/آذار أول أيام شهر رمضان المبارك.



كما أظهرت الحسابات الفلكية للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد شهر رمضان 1444 هـ سيوافق يوم الخميس 23 مارس/آذار 2023. وأضاف المعهد أن من المحتمل أن يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام 7:24 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس/آذار 2023 وهو يوم الرؤية، وفق ما نقلت عدة صحف مصرية عن المعهد.



رؤية هلال رمضان في السعودية

تعد المملكة العربية السعودية من أهم دول الوطن العربي بسبب وجود المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. ومع اقتراب الشهر المبارك، يتساءل المسلمون عن موعد رمضان 2023 في السعودية، لأن الكثير من الدول العربية والإسلامية وبعض المسلمين في الدول الغربية يعتمدون التقويم السعودي في تحديد بداية الشهر الهجري ونهايته.



وحسب إجراءات الرؤية الشرعية التي يتم تحرّيها في المملكة في اليوم الأخير من شهر شعبان، يُتوقع أن تعقد المحكمة العليا السعودية جلسة لتحري هلال شهر رمضان 2023 بمدينة حوطة سدير في محافظة المجمعة. وتستخدم المحكمة أحدث الآليات والمراصد الفلكية من أجل رؤية هلال رمضان، والتعرف على موعد أول أيامه الذي قد يأتي موافقا للتوقعات الفلكية، يوم 23 مارس/آذار 2023.



إعلان رؤية هلال رمضان

بعد التأكد والتثبت من رؤية هلال رمضان بالطرق الشرعية والفلكية المذكورة آنفا، يتم الإعلان عن رؤية الهلال من دور الإفتاء الرسمية في العالمين العربي والإسلامي للشعوب العربية والإسلامية، ليبدأ بعدها الشهر المبارك.



عدد أيام شهر رمضان 2023

يُتوقع فلكيا أن يكون عدد أيام شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، إذ يبدأ أول أيام الشهر الفضيل يوم الخميس 23 مارس/آذار المقبل، ويستمر لمدة 29 يوما ليأتي بعدها عيد الفطر يوم الجمعة الموافق يوم 21 أبريل/نيسان 2023.



متوسط عدد ساعات الصيام المتوقعة في أول أيام شهر رمضان

من المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة في أول أيام شهر رمضان المبارك في غالبية الدول العربية، بما فيها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، يزيد أو ينقص بضع دقائق في هذا البلد أو ذاك. وسيكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 الأقصر في عدد ساعات الصيام، ثم تزداد بعد ذلك تدريجيا.

الجزيرة