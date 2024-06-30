الأحد 30-06-2024
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الأحد، 30-06-2024 09:42 ص

بحضور كيم جونغ أون.. اجتماع عام للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

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الوكيل الاخباري- شهدت كوريا الشمالية اجتماعا عاما لحزب العمال الكوري الحاكم بحضور زعيم البلاد وسط توقعات بـ"مناقشة اتخاذ إجراءات المتابعة لتنفيذ معاهدة الشراكة الجديدة مع روسيا" وفقا لإعلام رسمي.

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأنه تم عقد الاجتماع العام الموسع العاشر للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري لـ"مراجعة أداء سياسة الدولة في النصف الأول من العام بحضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".

وقالت إن الاجتماع يهدف أيضا إلى "مناقشة واتخاذ قرار بشأن سلسلة من القضايا العاجلة المهمة الناشئة عن الحفاظ على التحسن في التنمية الشاملة للاشتراكية على النمط الكوري".

وأضافت أن "خمسة بنود في جدول الأعمال تمت الموافقة عليها من قبل جميع أعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وتجري المناقشات بشأنها" دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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