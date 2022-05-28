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السبت، 28-05-2022 08:09 م

بدء أعمال اجتماعات ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في تونس

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الوكيل الاخباري - بدأت بالعاصمة التونسية، اليوم السبت، أعمال اجتماعات الدورة الخامسة لملتقى الاتحادات العربية المتخصصة على مستوى الخبراء واللجنة التحضيرية التي تستمر لثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 40 اتحادا من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وتناقش الاجتماعات تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأوضاع في المنطقة العربية وهو محور أعمال الدورة الـ35 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي تنطلق أعمالها غدا الأحد في تونس وتستمر حتى 31 أيار الجاري، إلى جانب مناقشة التغيرات المناخية وتأثيرها على اقتصاديات المنطقة العربية.

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