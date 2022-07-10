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الأحد، 10-07-2022 11:14 ص

بدء أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج

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الوكيل الإخباري - بدأت أمانة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) اعتبارا من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى في أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج، بالإضافة إلى مشعر مزدلفة والحدود الخارجية لمشعر منى.

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ووزعت العديد من الفرق الميدانية في مشعر عرفات، للعمل في جميع المنطقة وبكامل الفترتين ( الصباحية والمسائية ) وذلك حتى نهاية الموسم مع تخصيص عدد من فرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج لها وبأشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.


وتضمنت خطة الأمانة رفع وإزالة المخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات ، بعد تقسيم مشعر عرفات إلى ثلاث مناطق رئيسية هي شمال عرفات (جبل الرحمة) وجنوب عرفات (مسجد نمرة) ومنطقة الترددية، وذلك لتسهيل أداء الأعمال المختلفة ميدانياً ، وتوفير الأجهزة والآليات والعمال والمراقبين والمشرفين لكل مركز.

 

واس


 




 

 


 

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