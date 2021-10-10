بدء أول محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وطالبان



الوكيل الاخباري - التقى مسؤولون أميركيون ممثلين عن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، وذلك في أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.



وبحسب شبكة اخبار (بي بي سي)، تركزت المحادثات التي بدأت في قطر اليوم السبت، على قضايا عدة، تشمل احتواء الجماعات المتشددة وإجلاء المواطنين الأميركيين والمساعدات الإنسانية، بحسب مسؤولين، فيما شددت الولايات المتحدة على أن المحادثات لا ترقى إلى حد الاعتراف بحكم الحركة في أفغانستان.

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