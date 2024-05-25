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السبت، 25-05-2024 02:23 م

بدء إجلاء السياح الفرنسيين من كاليدونيا الجديدة

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الوكيل الاخباري- انطلقت اليوم السبت أولى رحلات إجلاء السياح الفرنسيين من كاليدونيا الجديدة على خلفية أعمال الشغب والعصيان المستمرة هناك.

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وظل المطار الدولي في العاصمة نوميا مغلقا لأكثر من أسبوع، وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية بسبب الاضطرابات.

وقالت المفوضية العليا التي تمثل الدولة الفرنسية، في بيان، إن "إجراءات إعادة الأجانب والسياح الفرنسيين إلى وطنهم مستمرة".

وغادر السائحون السبت مطار ماجينتا في نوميا على متن طائرة عسكرية متوجهة إلى أستراليا ونيوزيلندا. وسيتعين عليهم بعد ذلك القيام برحلات جوية تجارية إلى البر الرئيسي لفرنسا.

وبدأت أستراليا ونيوزيلندا بالفعل في إعادة مواطنيهما يوم الثلاثاء. وقد بدأ الوضع يتحسن تدريجيا بالنسبة للعديد من الأشخاص المحاصرين في المنطقة، التي هزتها أعمال شغب منذ 13 مايو بسبب إصلاحات التصويت المخطط لها.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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