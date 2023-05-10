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الأربعاء، 10-05-2023 11:41 ص

بدء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا في موسكو

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الوكيل الإخباري- بدأ في موسكو الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا.

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ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" لقطات من الاجتماع.

ويأتي اجتماع وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وإيران، حسين أمير عبد اللهيان، وسوريا، فيصل المقداد، وتركيا، مولود تشاووش أوغلو  في موسكو اليوم الأربعاء في ضوء محاولات تطبيع العلاقات وإزالة التناقضات بين دمشق وأنقرة، بمشاركة صيغة أستانا لحل الأزمة السورية.

وقد أجريت في موسكو، نهاية أبريل، محادثات بين وزراء دفاع الدول الأربع، فيما أوضحت وزارة الدفاع السورية بعد ذلك أنه تم خلال الاجتماع بحث قضية انسحاب القوات التركية من أراضي البلاد، وقالت وزارة الدفاع التركية إن الطرفين ناقشا خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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