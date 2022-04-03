بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في صربيا

الوكيل الإخباري-بدأ الناخبون في جمهورية صربيا، الأحد بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في البلاد.

اضافة اعلان



وانطلقت عملية الاقتراع في تمام الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي للعاصمة بلغراد، وتستمر حتى الساعة 20:00 مساءً.



ويبلغ عدد الناخبين في صربيا، 6 ملايين و500 ألف ناخب.

وسيختار الناخبون في هذا الاستحقاق الانتخابي، رئيس البلاد ونواب البرلمان البالغ عددهم 250، إضافة إلى رؤساء 12 بلدية.



وتشير استطلاعات الرأي الجارية في البلاد، إلى احتمال فوز الرئيس الحالي ألكسندر فوجيج بولاية جديدة.



الاناضول

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة