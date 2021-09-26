بدء التصويت بالانتخابات الألمانية التشريعية

الوكيل الإخباري - بدأ التصويت في الانتخابات التشريعية الألمانية الـ20 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وسط سباق مفتوح على الفوز بالأكثرية.

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وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم الأحد، على أن تغلق في الـ 6 مساء، وتعلن أول نتائج استطلاعات الفوز بعد دقائق من انتهاء التصويت.



ويتنافس 6211 مرشحًا، بينهم 2024 امرأة، يمثلون 47 حزبا سياسيا، على 598 مقعدا في البرلمان الفيدرالي الألماني في الانتخابات التشريعية التي تكتب نهاية عصر المستشارة أنجيلا ميركل التي تولت السلطة في البلاد 16عاما متواصلة.



وسيدلي في هذه الانتخابات 4ر60 مليون ألماني بأصواتهم، إما عن طريق البريد أو الاقتراع الاعتيادي في مراكز الانتخابات.



ومن المتوقع أن يصوت ما يقارب من نصف الناخبين عن طريق البريد في رقم قياسي.

بترا