بدء التصويت بالانتخابات المحلية في هولندا

الوكيل الإخباري - بدأ الناخبون الهولنديون اليوم الأربعاء، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات المحلية واختيار أعضاء جدد للإدارات المحلية.

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وبحسب وكالة يورونيوز الاوروبية، يمتلك حق المشاركة في عملية التصويت ما يقرب من 12.5 مليون ناخب، سيتوجهون للإدلاء بأصواتهم في صناديق اقتراع أقيمت في 335 بلدية.



ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج غير الرسمية للانتخابات منتصف ليلة اليوم الأربعاء، فيما يُتوقع صدور النتائج الرسمية يوم الجمعة المقبل.



ويشارك في الانتخابات المحلية أكبر حزبين هولنديين وأوفرهم حظا، الحزب الشعبي الليبرالي والديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء مارك روته، وحزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز.



بترا