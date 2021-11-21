بدء التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البلغارية

الوكيل الإخباري - بدأ التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بلغاريا، صباح اليوم الأحد.

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وفتحت مراكز الاقتراع، البالغ عددها حوالي 13 ألف مركز أبوابها، وسيتم التصويت في 399 منها باستخدام آلات خاصة بذلك، وستعمل 750 نقطة اقتراع أخرى في 68 دولة حول العالم.



وذكرت لجنة الانتخابات المركزية، أن حوالي 6.7 مليون مواطن في بلغاريا يملكون حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويتنافس على منصب رئيس الدولة، في هذه الجولة: الرئيس الحالي رومين راديف الذي رشحته لجنة مبادرة بمشاركة الحزب الاشتراكي البلغاري وبعض المنظمات السياسية الأخرى، وكذلك أناستاس غيردجيكوف رئيس جامعة صوفيا الذي يدعم ترشيحه الحزب الحاكم السابق "المواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا".

روسيا اليوم