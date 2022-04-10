الأحد 10-04-2022
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الأحد، 10-04-2022 09:51 ص

بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية

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الوكيل الإخباري-فتحت مكاتب الاقتراع صباح الأحد أبوابها عند الساعة الثامنة (06:00 ت غ) في فرنسا لبدء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ودعي حوالى 48,7 مليون ناخب للتصويت للاختيار بين 12 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن واللذين يعتبرا الأوفر حظا بالفوز بحسب استطلاعات الرأي.

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ومن المقرر أن ينتهي التصويت على الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، حيث سيتم حينها نشر أول استطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، وعادة ما تكون هذه الاستطلاعات موثوقة للغاية في فرنسا.


وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون سيتصدر الجولة الأولى بهامش ضعيف على منافسته الأبرز مارين لوبان.

 

سكاي نيوز

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