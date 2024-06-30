الأحد 30-06-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار من وزارة التربية بشأن امتحان رياضيات التوجيهي

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث الرسم الصناعي

الامن العام : العثور على شخصين متوفيين بعد بلاغ عن تغيّبهما

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

هام للراغبين بالتقدم للعمل على حساب التعليم الإضافي - رابط

"عريس أكتوبر" .. من هو شهيد الواجب محمد الفوارس ؟

مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والصندوق الوطني لدعم المؤسسات

مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 5 جنود أصيبوا بغزة الأسبوع الماضي

قصف في الشجاعية وحرق مسجد في رفح

الأحد، 30-06-2024 10:32 ص

بدء التصويت في انتخابات فرنسا التشريعية

f709ee50-64cc-44ee-8ac6-35fd8889c6fd


الوكيل الإخباري- فُتِحَتْ مراكز الاقتراع في فرنسا، الأحد، للدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية قد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة بعد أسبوع.اضافة اعلان


وفُتِحَتْ مراكز الاقتراع في الساعة 8:00 (6:00 ت غ)، غداة بدء عمليات التصويت في أراضي ما وراء البحار الفرنسية، السبت، وسط توقعات بوصول نسبة المشاركة إلى 67% من الناخبين المسجلين.

وتُغْلَقُ مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش في البلدات والمدن الصغيرة، بينما تُغْلَق في المدن الكبرى عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، حيث يتوقع صدور أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع والتوقعات المتعلقة بالمقاعد في الجولة الثانية الحاسمة بعد أسبوع لاحق.

النظام الانتخابي في فرنسا قد يجعل من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدًا، ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في 7 يوليو.

يمكن انتخاب المرشحين في الجولة الأولى إذا فازوا بالأغلبية المطلقة من الأصوات في دائرتهم الانتخابية، لكن هذا أمر نادر.

ستحتاج معظم الدوائر الانتخابية إلى جولة ثانية تضم جميع المرشحين الذين حصلوا على أصوات ما لا يقل عن 12.5% من الناخبين المسجلين في الجولة الأولى، ويفوز من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.

على مدار عقود، فإنه كلما اكتسب اليمين المتطرف شعبية على نحو مطرد، يتحد الناخبون والأحزاب الذين لم يدعموه ضده إذا ما رأوا أنه يقترب من تولي السلطة في البلاد، لكن هذا ربما لا يتحقق هذه المرة.

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6681172a4c59b71e071d4489

الرئيس الصيني يقوم بزيارة دولة إلى طاجيكستان في يوليو

1716115157-111904137

سموتريتش: لا مفر من الحرب مع حزب الله

66810e1b4c59b76bb84de139

إصابة 4 من موظفي وزارة الطوارئ الروسية في قصف أوكراني على مدينة دونيتسك

6681068c4236041fa271d6ed

فوضى عارمة في قاعدة عسكرية أمريكية

6680eebc4c59b771471ee7fa

حادث بحري جنوب غربي ميناء المخا اليمني

6680d26a423604257b370b87

بحضور كيم جونغ أون.. اجتماع عام للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

أخبار متعلقة
Flag_of_Iran.svg

الداخلية الإيرانية: جولة ثانية من الانتخابات ستجري يوم الجمعة المقبل

6665515c4c59b74e0a0af27c

افتتاح مراكز الاقتراع في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي

665ad9a84c59b76072476c65

الهند.. الانتخابات تدخل مرحلتها الأخيرة وسط أجواء شديدة الحرارة