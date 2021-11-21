الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 01:53 م

بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البلغارية

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الوكيل الإخباري-بدأت اليوم الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البلغارية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي رومين راديف، ورئيس جامعة صوفيا، أناستاس غيردجيكوف.

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ووفقا لوكالة تاس الروسية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية البلغارية، أن حوالي 7ر6 مليون يملكون حق التصويت في الانتخابات عبر 13 ألف مركز.


ونال راديف 41ر49 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل غيردجيكوف على 82ر22 بالمئة في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 تشرين الثاني الجاري.


وللفوز في الجولة الثانية، يجب الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات، ولا تؤثر نسبة الإقبال على نتائج التصويت.


وسيتابع حوالي 4 آلاف مراقب العملية الانتخابية، وستعلن النتائج غير الرسمية الأولى للاقتراع مساء اليوم.

 

بترا

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