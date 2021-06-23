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الأربعاء، 23-06-2021 03:33 م

بدء الحوار بين موسكو وواشنطن حول الأمن السيبراني

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الوكيل الإخباري- قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو وواشنطن تمكنتا من إطلاق حوار جاد في جنيف، وإطلاق آلية التبادل حول الأمن السيبراني.

وذكر ريابكوف، أنه تم اقتراح آلية مطورة جيدا، ولكن لتحقيق النتيجة المرجوة، يجب أن يكون التعاون متبادلا، ونوه بأنه لا يجوز أن يتم بذل الجهود في هذا المجال، فقط من جانب روسيا.

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وأضاف ريابكوف، في كلمته أمام مؤتمر Russia Investor Conference "في جنيف، تمكنا من إطلاق تبادل عميق ومدروس للغاية، مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضايا ... أصبح ذلك أحد العناصر المهمة للإنجازات العامة للاجتماع".


وتابع ريابكوف "نحن - روسيا - لا ننكر أهمية حل المشاكل في هذا المجال. لكني أود أن أؤكد أن السبيل الوحيد لتحقيق نتائج فعالة هو التعاون المتبادل، ومشاركة الجانبين بما في ذلك كافة المؤسسات ذات العلاقة من الدولتين، وإلا سينتهي ذلك كما جرت العادة دائما خلال التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا: واشنطن تعلن موافقتها ولكنها لا تنفذ المبادرة، وهو ما يجعلها تندثر".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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