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الجمعة، 06-05-2022 10:15 ص

بدء المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اللبنانية للمغتربين في 10 دول

لبنان ٤


الوكيل الإخباري - بدأت صباح اليوم الجمعة المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اللبنانية، المخصّصة للبنانيين في الخارج، لاختيار 128 نائبا جديدا.

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 وينتخب اللبنانيون في الخارج، في 10 دول تعتمد يوم الجمعة عطلة رسمية، هي: السعودية، قطر، الكويت، سوريا، سلطنة عمان، مصر، البحرين، الأردن، العراق، بالإضافة إلى إيران.


ويبلغ عدد الناخبين في الدول العشر 30 ألفا و929 ناخبا، يتوزعون على 13 مركز اقتراع تضم 77 قلم اقتراع.


يذكر أن عملية فرز الأصوات للناخبين خارج لبنان، لن تتم خارج لبنان، بل ستنقل بعد ختمها بالشمع الأحمر الى بيروت ويتم إيداعها في مصرف لبنان تمهيداً لفرزها تزامناً مع عمليات الفرز في لبنان بعد انتهاء العملية الانتخابية الداخلية في 15 مايو المقبل.


 يذكر أنها المرة الثانية التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون بالاقتراع في أماكن تواجدهم في بلدان الاغتراب وفقاً لقانون انتخاب على الأساس النسبي والصوت التفضيلي.


 وسوف تجري المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل في 8 مايو الحالي حيث يقترع اللبنانيون من غير المقيمين المسجلين للمشاركة في الاقتراع في باقي الدول، البالغ عددها 48 دولة.


 وسوف تجري المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات النيابية في 15 مايو الحالي في الداخل اللبناني.


وقرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.

 

البيان


 




 

 


 

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