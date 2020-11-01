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الأحد، 01-11-2020 08:44 ص

المرحلة الثالثة تتضمن السماح لـ 20 ألف معتمر

بدء المرحلة الثالثة لآداء العمــرة

عمرة
مكة المكرمة


الوكيل الإخباري - بدأت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة، وفق وزارة الحج والعمرة السعودية .

وأشارت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن المرحلة الثالثة، في ظل انتشار وباء كورونا، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها، بداية من اليوم الأحد.

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وقال البيان إن "المرحلة الثالثة تتضمن السماح لـ 20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام".


وأعلنت السعودية في 23 سبتمبر الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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