بدء انتشار قوات التحالف في أبين باليمن

الوكيل الاخباري - مع إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استكمال كافة الترتيبات اللازمة الخاصة بتنفيذ آلية «اتفاق الرياض» وتوافق على تشكيل الحكومة الجديدة، باشرت وحدات عسكرية من قوات التحالف وصلت محافظة أبين الانتشار في المحافظة والفصل بين قوات الحكومة وقوات المجلس الانتقالي إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في صفوف مكونات الشرعية.

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فيما شاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها السعودية لاستكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

المصدر - البيان



