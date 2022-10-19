بدء عمليات نقل مؤقت لسكان خيرسون إلى مناطق آمنة

الوكيل الإخباري- بدأت عمليات نقل سكان خيرسون اليوم الأربعاء من ميناء نهر المدينة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر وإلى مناطق أخرى في روسيا، على ضوء تصاعد حدة القصف الأوكراني واستهداف المدنيين.

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وقال رئيس اللجنة التنفيذية الإقليمية لـ ONF في منطقة خيرسون، يفغيني ميلنيكوف، الذي يشارك في تنظيم الانتقال من خيرسون: "يجري إجلاء قسم من سكان خيرسون إلى أليوشكي، وقسم إلى جولايا بريستان (مدينة في منطقة سكادوفسكي بمنطقة خيرسون.. وسينتظر الناس الحافلات على الضفة اليسرى من نهر دنيبر حيث سيتم نقلهم إلى شبه جزيرة القرم وروستوف وإقليم كراسنودار، وإقليم ستافروبول"، منوها بأن سفن الأسطول النهري للنقل ستستخدم لنقل سكان خيرسون عبر ضفتي النهر إلى الضفة اليسرى، وهنالك سيتم نقلهم بالحافلات إلى شرق البلاد.



وبدأ سكان خيرسون بتلقي الرسائل القصيرة لمغادرة المدينة مؤقتا: "السكان الأعزاء! سيكون هناك قصف على المناطق السكنية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.. وستتواجد الحافلات ابتداءا من الساعة 07:00".

روسيا اليوم