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الخميس، 27-05-2021 08:07 ص

إغلاق مراكز الاقتراع

بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية السورية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في سوريا، منتصف ليلة الأربعاء – الخميس، وبدأت عمليات فرز الأصوات، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

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وكانت المراكز الانتخابية في المحافظات السورية فتحت، صباح الأربعاء، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية 2021.


ومن جهتها ، قالت اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إنه "بعد تمديد فترة الانتخابات لمدة خمس ساعات لا تزال اللجان القضائية الفرعية في عدد من المحافظات تطلب تزويدها بصناديق نتيجة الإقبال الكبير على المراكز الانتخابية وامتلاء الصناديق".


وأدلى الرئيس السوري بشار الأسد بصوته الأربعاء في انتخابات الرئاسة في مركز اقتراع في دوما، التي شهدت بعضا من أعنف المعارك في الحرب الأهلية لكنها عادت الآن تحت سيطرة الحكومة السورية.

 


 




 

 


 

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