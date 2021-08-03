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بدء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

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الثلاثاء، 03-08-2021 09:14 ص

بدء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

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الوكيل الإخباري- بدأت اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب ابراهيم رئيسي لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدورتها الثالثة عشرة، في حسينية الإمام الخميني بحضور عدد من مسؤولي البلاد.

ونقلا عن الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي، فإن "مراسم تنفيذ حكم سماحة قائد الثورة تولى إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية، تقام مع رعاية البروتكولات الصحية، وتبث بشكل مباشر من قنوات الإذاعة والتلفزيون وموقع القائد". 

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وفي هذه المراسم، يشرح وزير الداخلية مجريات الانتخابات ويقرأ نص الحكم بالمصادقة على تصويت الشعب وتنصيب رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ثم يلقي رئيس الجمهورية كلمة، وبعد ذلك يستمع الحاضرون إلى خطاب قائد الثورة آية الله الخامنئي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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