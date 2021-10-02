بداية ظهور عين الإعصار شاهين في سلطنة عمان

الوكيل الاخباري-بدأ مركز الإعصار "شاهين" بالدخول الى بحر عمان، وهذا هو "بداية ظهور عين الإعصار".

اضافة اعلان

وحذرت هيئة الأرصاد العمانية في تنبيه ثان من آخر مستجدات الحالة المدارية للإعصار "شاهين"، مشددة على" ضرورة اتباع التعليمات الحكومية".



كما أشارت إلى استمرار تدفق السحب، التي تتخللها الأمطار، على أجزاء من سواحل بحر عمان، على أن تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.

استمرار تدفق السحب (تتخللها سحب ممطرة)على أجزاء من سواحل بحر عمان على أن تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة pic.twitter.com/9Nng1gTlO4 October 2, 2021

المصدر: روسيا اليوم