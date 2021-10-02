السبت 02-10-2021
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السبت، 02-10-2021 03:55 م

بداية ظهور عين الإعصار شاهين في سلطنة عمان

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الوكيل الاخباري-بدأ مركز الإعصار "شاهين" بالدخول الى بحر عمان، وهذا هو "بداية ظهور عين الإعصار".

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وحذرت هيئة الأرصاد العمانية في تنبيه ثان من آخر مستجدات الحالة المدارية للإعصار "شاهين"، مشددة على" ضرورة اتباع التعليمات الحكومية".

كما أشارت إلى استمرار تدفق السحب، التي تتخللها الأمطار، على أجزاء من سواحل بحر عمان، على أن تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.

 

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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