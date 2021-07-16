الجمعة 16-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير الأوقاف يحث الأردنيين على اغتنام يوم عرفة

السعودية تشترط عدم المرور بـ9 دول قبل دخولها

52 عاماً على تأسيس وكالة الأنباء الأردنية

تحذير صيني للولايات المتحدة بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في تايوان

رئيس وزراء العراق يلعن القبض على قتلة هشام الهاشمي

إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس

13 مصابا بتسمم كيميائي بعد السباحة في مسبح بجرش

2.695 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى للقاح في الأردن

أكاديميون وباحثون: يحذرون من أنشطة احتيالية لنشر الأبحاث العلمية

7 وفيات و475 إصابة كورونا جديدة في الأردن

الجمعة، 16-07-2021 04:15 م

برج إيفل يستقبل الزوار من جديد بعد إغلاق دام 8 أشهر

image


الوكيل الاخباري - استقبل برج إيفل من جديد الزوار اليوم الجمعة بعد إغلاق دام ثمانية أشهر بسبب جائحة كوفيد-19، وهو أطول إغلاق في تاريخه منذ الحرب العالمية الثانية.

اضافة اعلان


بعد الوصول إلى إشارة الصفر على ساعة العد التنازلي عند سفح البرج، انطلقت الهتافات وصفق الزوار الذين كانوا يقفون في طابور الانتظار، فيما عزفت فرقة موسيقية على الآلات النحاسية وبدأ الناس في الدخول.


وقال باتريك بيروتكا وهو كرواتي يبلغ من العمر 18 عاما "نحن محظوظون للغاية بوجودنا هنا"، بحسب ما نقلت "رويترز".


وبسبب المخاوف المستمرة من فيروس كورونا، لا يزال استخدام الكمامات إلزاميا لأي شخص يزيد عمره عن 11 عاما مع تطبيق نظام تحميل المصاعد بنصف العدد المسموح به في الأوقات العادية.


واعتبارا من 21 يوليو/ تموز، سيتعين على الزوار إبراز "بطاقة صحية" من الحكومة الفرنسية تثبت إما أنهم حصلوا على اللقاح أو خضعوا مؤخرا لاختبار يؤكد عدم إصابتهم.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60f191324236041e221c04c8

السعودية تشترط عدم المرور بـ9 دول قبل دخولها

1034460340_0_406_3500_2299_1000x541_80_0_0_1f9a25ab77b67baa8e4c8b480db33e7d

تحذير صيني للولايات المتحدة بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في تايوان

nwdn_file_temp_1615196352029-scaled

رئيس وزراء العراق يلعن القبض على قتلة هشام الهاشمي

1-1451780

إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس

E6ardQSXIAUgT7-

العثور على الطائرة الروسية المفقودة ونجاة جميع من على متنها

3-copy-59

مصر: لن نقبل بالقرار الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة

أخبار متعلقة
292638 (1)

بلجيكا: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 15 شخصا

1104349000000_original

الصين تطلق أول قطار معلق في العالم يعمل بالطاقة المتجددة

علم الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تعلق مؤقتا تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي

5638378797942611

نشر صورة 'مدوية' تعبر عن حالة القطاع الطبي في لبنان

1048484590_0_498_2730_1974_1000x541_80_0_0_15b3c06195c29d606597116b5a929f8e

انهيار عقار مأهول بالسكان في مصر

download

الصين: مقتل 18 شخصاً في حريق بصالة للفنون القتالية