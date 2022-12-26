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الإثنين، 26-12-2022 03:18 م

بركان شيفيلوتش يقذف عمودا من الرماد ارتفاعه 4 كيلومترات

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الوكيل الاخباري- أعلن المكتب الإعلامي للمكتب الرئيسي الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، أن بركان شيفيلوتش قذف عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 4 كيلومترات.

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وجاء في بيان المكتب: "قذف بركان شيفيلوتش الذي يبلغ ارتفاعه 3283 مترا يوم الاثنين 26 ديسمبر الجاري، عمودا من الرماد البركاني إلى ارتفاع 4 كيلومترات. وقد انتشر هذا الرماد في اتجاه الجنوب الغربي من البركان. وتقع في هذا الاتجاه بلدة كليوتشي التابعة لبلدية أوست كامتشاتسك. لذلك ليس مستبعدا تساقط بعض هذا الرماد هناك".


ويضيف، إلى الآن لم يسجل تساقط الرماد البركاني على البلدة. كما لا توجد أي مجموعة سياحية في هذه المنطقة حاليا.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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