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الأحد، 04-12-2022 09:49 ص

بركان في إندونيسيا يثير الرعب بين السكان

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الوكيل الإخباري - أثار بركان في جزيرة جاوة الإندونيسية، الرعب بين السكان.  

وثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران.

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وحذرت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية السكان من القيام بأي أنشطة على مسافة 5 كيلومترات من مركز الثوران وطالبتهم بالبقاء على بعد 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.


وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تراقب احتمالية حدوث موجات مد (تسونامي) هناك بعد ثوران البركان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.


وقالت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية في بيان إن البركان بدأ في الثوران في الساعة 2:46 صباحا (1946 بتوقيت جرينتش من يوم السبت الماضي).

 

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحب رمادية في مناطق قريبة.


وفي وقت لاحق رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من ثوران البركان إلى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى.

 

البيان

 




 

 


 

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