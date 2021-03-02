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الثلاثاء، 02-03-2021 04:37 م

بركان في إندونيسيا ينفث سحابة من الرماد لارتفاع 5 كيلومترات - صور وفيديو

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الوكيل الاخباري - قال مركز علم البراكين في إندونيسيا، إن بركان جبل سينابونغ نفث سحابة من الرماد الساخن لارتفاع خمسة كيلومترات اليوم الثلاثاء، وذلك في أول ثوران كبير له منذ أغسطس من العام الماضي.

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وقال مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في البلاد إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا لكن مسؤولا حث السكان في وقت سابق على البقاء على مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات من الفوهة.

 


وزاد نشاط بركان جبل سينابونغ منذ العام الماضي وأعلنت مقاطعة سومطرة الشمالية أن التحذير من البراكين بات عند ثاني أعلى مستوياته.

 




 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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