بركان في إندونيسيا ينفث سحابة من الرماد لارتفاع 5 كيلومترات - صور وفيديو

الوكيل الاخباري - قال مركز علم البراكين في إندونيسيا، إن بركان جبل سينابونغ نفث سحابة من الرماد الساخن لارتفاع خمسة كيلومترات اليوم الثلاثاء، وذلك في أول ثوران كبير له منذ أغسطس من العام الماضي.

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وقال مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في البلاد إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا لكن مسؤولا حث السكان في وقت سابق على البقاء على مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات من الفوهة.

Indonesia's Mount Sinabung volcano sent a cloud of hot ash as high as 5 km, in its first big eruption since August last year, the country's volcanology center said. Timelapse videos showed the volcano spewing ash. No casualties were reported. pic.twitter.com/cz1DVwHwNw March 2, 2021



وزاد نشاط بركان جبل سينابونغ منذ العام الماضي وأعلنت مقاطعة سومطرة الشمالية أن التحذير من البراكين بات عند ثاني أعلى مستوياته.









المصدر : روسيا اليوم



