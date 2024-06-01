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السبت، 01-06-2024 08:25 ص

برلمانية مصرية: نرفض زيادة أسعار الكهرباء

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الوكيل الاخباري- تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بسؤال برلماني عن أسباب زيادة أسعار الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد في الظروف المعيشية للمواطن متوسط ومحدود الدخل.

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وقالت : "أصدرت الحكومة عددا من القرارات الوزارية منها رفع أسعار الكهرباء، وهذه مشكلة كبيرة لقطاع كبير من المواطنين المصريين، فكيف يتحملوا هذه الزيادة ونحن لدينا وبالمؤشرات ارتفاع كبير بنسب الفقر حسب تقرير البنك الدولي الذي حدد النسبة عام 2022 برقم 32.5%؜ ليزداد بنهاية عام 2023، فمع ارتفاع معدلات التضخم زادت أعداد الواقعين تحت خط الفقر".

وأضافت السعيد أن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم يخرج لنا تقريره بالأعوام الأخيرة للتعتيم على المؤشرات والأرقام".

وتابعت: "كيف مع ارتفاع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطن المصري نزيد الأعباء عليه ونرفع أسعار الكهرباء؟".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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