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الأحد، 14-11-2021 12:55 م

برلماني إيراني: لا نمانع تحسين العلاقات مع الرياض

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الوكيل الإخباري-قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبوالفضل عمويي، أن بلاده لا تمانع تحسين العلاقات مع الرياض، لكن السعودية لم تبادر من جانبها بتحسين العلاقات.

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وأضاف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أنه "خلال 4 جولات من المفاوضات مع السعودية نرى أن الموضوع الرئيسي بالنسبة للسعودية هي الأزمة اليمنية، وإيران تعتقد أن هذه الأزمة سوف تنتهي مع سريان وقف إطلاق النار و إنهاء الحصار على هذا البلد".


وتابع عمويي: "لدينا علاقات جيدة مع  أنصار الله (الحوثيين)،  لكن هذا لا يعني أن إيران تدير هذه الحركة".

روسيا اليوم

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