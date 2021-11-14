برلماني إيراني: لا نمانع تحسين العلاقات مع الرياض

الوكيل الإخباري-قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبوالفضل عمويي، أن بلاده لا تمانع تحسين العلاقات مع الرياض، لكن السعودية لم تبادر من جانبها بتحسين العلاقات.

اضافة اعلان

وأضاف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أنه "خلال 4 جولات من المفاوضات مع السعودية نرى أن الموضوع الرئيسي بالنسبة للسعودية هي الأزمة اليمنية، وإيران تعتقد أن هذه الأزمة سوف تنتهي مع سريان وقف إطلاق النار و إنهاء الحصار على هذا البلد".



وتابع عمويي: "لدينا علاقات جيدة مع أنصار الله (الحوثيين)، لكن هذا لا يعني أن إيران تدير هذه الحركة".



روسيا اليوم