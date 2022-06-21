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الثلاثاء، 21-06-2022 03:16 م

بريطانيا: أكبر إضراب لعمال السكك الحديد منذ 30 عاما

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الوكيل الإخباري- بدأ اليوم الثلاثاء أكبر إضراب تشهده بريطانيا في 30 عاما لعمال سكك الحديد مع خروج عشرات الآلاف من العاملين بسبب خلاف حول الأجور والوظائف .

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ووفقاً لوسائل الاعلام البريطانية فإن مايزيد على 40 ألفا من عمال سكك الحديد احتشدوا عند حواجز أقاموها ما أصاب شبكة سكك الحديد بالشلل، حيث يعتزمون الإضراب أيام الثلاثاء والخميس والسبت.


وقالت نقابات العمال إن إضرابات عمال سكك الحديد ربما يشكل بداية لإضرابات في قطاعات أخرى مع اقتراب وصول التضخم إلى 10 % بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.


وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "الإضرابات ستضر بالأعمال التي تحاول التعافي من جائحة كوفيد-19".

 

بترا

 

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