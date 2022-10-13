الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

فعاليّات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الجامعة

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الخميس، 13-10-2022 11:52 ص

بريطانيا : إمدادنا لأوكرانيا بالسلاح لن ينقطع

ك


الوكيل الإخباري -صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأنه "ليس هناك خطر" من أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة قد ينفد قبل روسيا.

اضافة اعلان


وتابع والاس بأنه "على عكس روسيا، التي عزلت نفسها بالفعل، وهو ما رأيناه يوم أمس في تصويت هيئة الأمم المتحدة، فإن لدينا القدرة على تجديد أو بالفعل تصنيع سلاسل إمداد جديدة، وهو ما نقوم به الآن، حيث يعمل الصندوق الدولي المشترك ما بين بريطانيا والدنمارك على تلبية الطلبات في قطاع التصنيع، للتأكد من قدرتنا على المضي قدما والاستمرار في عامي 2023-2024".


وقد وعدت لندن بإرسال صواريخ دفاع جوي لأوكرانيا، بينما قالت باريس إنها ستسلم كييف أنظمة دفاع مضاد للطائرات، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء دفاع "الناتو" لليوم الثاني، اليوم الخميس، في بروكسل، لمناقشة مزيد من الدعم لأوكرانيا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

63480e46423604300b23178e

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

6347fb384c59b74ebc37e3e7

نداء من مصر للعالم لإنقاذ باكستان

6347f04542360445bb32d900

أعضاء في حزب المحافظين يخططون لاستبدال تراس

عراق 2

العراق: مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار مخلفات حربية

77

إصابتان بهجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

أخبار متعلقة
d38b0269e908b8ae109eeed1478b0c6d

الكرملين: ضرب مناطق نضمها سيعتبر هجوما على روسيا نفسها

57973

اليابان تحظر تصدير السلع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية لروسيا

Russia_Ukraine_War_Referendum_Explainer_18976--0cddf

بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا

111وزير الدفاع الروسي

وزير الدفاع الروسي: نحارب الغرب ككل وليس أوكرانيا فقط

afp_1gb0fq

صحيفة: نصف العالم يؤيد روسيا

145-095814--_1621b12f6b4009_700x400

روسيا تحدد "خطاً أحمر" للولايات المتحدة في أوكرانيا