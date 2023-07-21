بريطانيا: ارتفاع مبيعات التجزئة الشهر الماضي بفضل موجة الطقس الحار

الوكيل الاخباري- ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بسبب موجة الطقس الحار، إذ خرج المستهلكون إلى الأسواق والمتاجر وانفقوا على شراء السلع المختلفة.

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وقال مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الجمعة، إن حجم مبيعات التجزئة ارتفع الشهر الماضي بنسبة 7ر0 بالمئة من خلال المتاجر ومواقع التسوق على الإنترنت، مقابل زيادة 1ر0 بالمئة في أيار الماضي.



ووفق تقارير اقتصادية بريطانية، فإن هذه البيانات تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يستوعب الصعوبات التي تواجه إنفاق المستهلكين مثل زيادة الأسعار وارتفاع معدلات الفائدة.