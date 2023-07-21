الجمعة 21-07-2023
الوكيل الاخباري

السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة

التربية تحدد موعد نتائج التوجيهي

مجلس الأمن يناقش صون السلام والأمن في أوكرانيا

العقبة: انتهاء فعاليات سباقات الهجن على مضمار الشيخ زايد في الديسة

فعاليات: مهرجان جرش نافذة تسويقية للجمعيات وأبناء المجتمع المحلي

رسميًا..الأردن ينظم بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 الشهر المقبل

خارجية النواب: تمزيق نسخة من القرآن الكريم بالسويد فعل إرهابي

وزير الشباب يشارك فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023

بيان صارم صادر عن مجلس النواب

مستخدمو تويتر حول العالم يشتكون من خلل

الجمعة، 21-07-2023 05:49 م

بريطانيا: ارتفاع مبيعات التجزئة الشهر الماضي بفضل موجة الطقس الحار

1689943000484


الوكيل الاخباري- ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بسبب موجة الطقس الحار، إذ خرج المستهلكون إلى الأسواق والمتاجر وانفقوا على شراء السلع المختلفة.

اضافة اعلان


وقال مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الجمعة، إن حجم مبيعات التجزئة ارتفع الشهر الماضي بنسبة 7ر0 بالمئة من خلال المتاجر ومواقع التسوق على الإنترنت، مقابل زيادة 1ر0 بالمئة في أيار الماضي.


ووفق تقارير اقتصادية بريطانية، فإن هذه البيانات تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يستوعب الصعوبات التي تواجه إنفاق المستهلكين مثل زيادة الأسعار وارتفاع معدلات الفائدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image64bab38a58d07

السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة

720231419952243161402

مجلس الأمن يناقش صون السلام والأمن في أوكرانيا

64ba9a9f4236040d1a55aed4

رد فعل أمير سعودي على شخص يثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل- فيديو

1689951491582

روسيا تحذر بولندا من مساعي التدخل المباشر في أوكرانيا

1689943213365

توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة يشهد نموا قويا في الصين خلال النصف الأول

اا

قضية الطفلة لين التي هزت لبنان.. السلطات تكشف التفاصيل

أخبار متعلقة
64b9993c4c59b729cd547328

البنتاغون يعلن أنه يتابع التعاون العسكري بين الصين وروسيا

image_750x_6341a52e6c6e7

بريطانيا: اضرابات تطال المستشفيات والقطارات

1689772884995

مصرع 15 شخصا صعقا بالكهرباء شمالي الهند

64b3ecb14236040aef4cd2d0 (1)

أمير سعودي يرد على مهاجمة كويتي لوزير الداخلية

120621-1650009443

إضراب مرتقب بمطار غاتويك البريطاني قد يسبب اضطرابا بحركة السفر

64aff2434236042ea213ffcb

تعطل الخدمات الصحية في بريطانيا بسبب إضراب الأطباء