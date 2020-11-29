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الأحد، 29-11-2020 02:12 م

من المقرر إعدام 10500 طائر

بريطانيا .. اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور

كم
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية عن اكتشاف بؤرة جديدة لعدوى إنفلونزا الطيور في شمال إنجلترا.

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وأكدت الحكومة في بيان لها، رصد تفشي إنفلونزا الطيور من سلالة H5N8 خلال تربية الدجاج الرومي في مزرعة واقعة قرب بلدة نورتالتون بمقاطعة شمال يوركشاير.

وأشارت كريستين ميدلميس، كبيرة الأطباء البيطريين في المملكة المتحدة، إلى أنه من المقرر إعدام 10500 طائر،  للحد من انتشار المرض، مضيفة أن المخاطر على الصحة العامة منخفضة للغاية ولا يشكل تفشي المرض خطرا على سلامة الغذاء.


ولم تسجل في العالم حتى الآن حالات لإصابة البشر بفيروس H5N8، لكن تفشيه قد يلحق أضرارا ملموسة بقطاع تربية الطيور، فيما تتحور سلالته بسرعة كبيرة.

 

المصدر :روسيا اليوم 

 

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