بريطانيا: الجيش يساعد بتوصيل الوقود ابتداء من الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري - قالت الحكومة البريطانية إنها ستنشر نحو 200 من العسكريين، من بينهم 100 من سائقي الشاحنات العسكرية، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، من أجل المساعدة في توصيل الوقود إلى محطات المحروقات التي تعاني من نقص.

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وأضافت الحكومة، أن عسكريين يتدربون حالياً في مواقع النقل في جميع أنحاء بريطانيا من أجل المساعدة في معالجة النقص في سائقي مركبات البضائع الثقيلة.



وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس "على الرغم من أن الوضع بدأ يستقر فإن قواتنا المسلحة موجودة لشغل أي وظائف مهمة شاغرة والمساعدة في استمرار الحركة في البلاد من خلال دعم الصناعة لتوصيل الوقود إلى المحطات".

بترا