السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

القطاعات التجارية: النشاط الاقتصادي لم يستعد عافيته

الملك يوجه بالسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في قضايا إطالة اللسان

بسبب هذه المخاطر امنع أطفالك من استخدام الهاتف

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مطالبة لوزير الأوقاف بالعودة عن إجراءات التباعد في المساجد

إيران تكشف عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي

السفير الهندي يفتتح المركز الهندي الأردني للتميز في تكنولوجيا المعلومات

التربية توضح حول تمديد خدمات حملة الدبلوم في الوزارة

الشنطي يحذر من ارتفاع ألم الرقبة والصداع التوتري عند طلبة المدارس

طبيب اردني يتوقع توفر دواء كورونا الجديد نهاية العام الحالي

السبت، 02-10-2021 02:34 م

بريطانيا: الجيش يساعد بتوصيل الوقود ابتداء من الاثنين المقبل

بريطانيا


الوكيل الإخباري - قالت الحكومة البريطانية إنها ستنشر نحو 200 من العسكريين، من بينهم 100 من سائقي الشاحنات العسكرية، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، من أجل المساعدة في توصيل الوقود إلى محطات المحروقات التي تعاني من نقص.

اضافة اعلان


وأضافت الحكومة، أن عسكريين يتدربون حالياً في مواقع النقل في جميع أنحاء بريطانيا من أجل المساعدة في معالجة النقص في سائقي مركبات البضائع الثقيلة.


وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس "على الرغم من أن الوضع بدأ يستقر فإن قواتنا المسلحة موجودة لشغل أي وظائف مهمة شاغرة والمساعدة في استمرار الحركة في البلاد من خلال دعم الصناعة لتوصيل الوقود إلى المحطات".

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

توقيف عصابة لتهريب الأشخاص برا من سوريا إلى لبنان

سياره

باكستان.. مصرع سبعة أشخاص جراء سقوط سيارتهم في نهر

6158554b4c59b76ba724dfc5

إيران تكشف عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي

615838da423604635d62dfa5

بداية ظهور عين الإعصار شاهين في سلطنة عمان

ال

رئيس طاجيكستان يدعو سكان منطقة حدودية مع أفغانستان إلى اليقظة

615834314c59b76c8b4518fe

لبنان..توقيف عصابة تهريب أشخاص من سوريا

أخبار متعلقة
ال

شركة كهرباء لبنان تحذر من انقطاع شامل للكهرباء

لبنان

لبنان: إجراءات لبدء العام الدراسي وجاهيا