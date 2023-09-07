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الخميس، 07-09-2023 04:45 م

بريطانيا: السجين الهارب متَّهَم بجمع معلومات لصالح إيران

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الوكيل الإخباري - تُرجّح أجهزة الأمن البريطانية أن الرجل الذي هرب من سجن في غرب لندن، أمس الأربعاء، كان يحاول جمع معلومات لصالح إيران.

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن دانييل عابد خليفة متّهم بجمع معلومات «قد تكون مفيدة لعدو»، مشيرةً إلى أن «العدو» المشار إليه في الاتهام هو إيران. وكان من المقرر أن يمْثل خليفة للمحاكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.


وأكّدت شرطة لندن، أمس الأربعاء، أنّ عنصراً في الجيش البريطاني موقوف بتهم مرتبطة بالإرهاب وبانتهاك قانون الأسرار الرسمية فرّ من سجنه. ويُعتقد أنّ خليفة، الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، فرّ من سجن واندسوورث في جنوب لندن قرابة الساعة الثامنة من صباح أمس الأربعاء.

 

وعزّزت السلطات البريطانية الدوريات الأمنية عند النقاط الحدودية لمنع خليفة من مغادرة البلاد، مما تسبب في طوابير انتظار طويلة بميناء «دوفر» وتأخير المسافرين من مطارات هيثرو وغاتويك.

 

ورغم ذلك، فإن بعض الجهات رجّحت أن يكون خليفة قد غادر البلاد بالفعل. وقال بيري بنتون، وهو كبير محققين سابق في شرطة لندن، لـ«بي بي سي»، إن خليفة «خطَّط لهروبه بعناية»، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الطرق قد يكون استخدمها للفرار، بما في ذلك محطّات القطارات والموانئ.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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