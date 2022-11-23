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الأربعاء، 23-11-2022 02:30 م

بريطانيا: اللقاح المضاد لجدري القرود فعال بنسبة 78%

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الوكيل الإخباري - أكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، ان اللقاح المضاد لجدري القرود فعال بنسبة 78 بالمئة.

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وقالت الوكالة في بيان اليوم الأربعاء، إن أحدث تحليل لها يعطي تقديرا لفعالية اللقاح بجرعة واحدة تبلغ نسبته 78 بالمئة بعد 14 يوما أو أكثر من الحصول عليها، مبينة أن النتائج الأقوى دليل حتى الآن على فعالية اللقاح.


من جهتها، أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن شركة "بافاريين نوردك" الدنماركية التي تصنع لقاحا مرخصا ضد جدري القرود يسمى "إم في يه-بي إن"، صرحت الأسبوع الماضي إنها وقعت اتفاقا لتزويد دول أوروبية بحوالي مليوني جرعة من اللقاح.


بترا

 




 

 


 

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