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الأحد، 27-02-2022 02:16 م

بريطانيا: الوضع في أوكرانيا قد ينتهي بصراع مع حلف الناتو

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الوكيل الإخباري-قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، قد تؤدي في النهاية إلى صراع مع "الناتو".

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وأخبرت تروس شبكة "سكاي نيوز": "إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا، فسنرى آخرين يتعرضون للتهديد - دول البلطيق، وبولندا، ومولدوفا، وقد ينتهي بهم الأمر في صراع مع الناتو".


وبحسب تروس، ستكون هناك "تكلفة اقتصادية هنا في بريطانيا" بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الناس يفهمون سبب الحاجة إلى هذه العقوبات.


وأضافت كبيرة الدبلوماسيين البريطانيين: "أعتقد اعتقادا راسخا أن الشعب البريطاني يتفهم الثمن الذي سندفعه إذا لم نقف في وجه بوتين الآن".

 

في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

سبوتنيك

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