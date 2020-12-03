بريطانيا.. انفجار في مستودع وإصابات

الوكيل الإخباري - أكدت مصادر رسمية في بريطانيا وقوع إصابات متعددة جراء انفجار كبير دوى اليوم الخميس في مستودع قرب مدينة برستل.

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وأشارت إدارة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أفون إلى أن الحادث لا يزال متواصلا، مؤكدة وقوع إصابات متعددة في الموقع.

وأكدت، أن فرقها تتعامل مع حادث خطير بعد تلقي أنباء عن انفجار كبير في ضاحية أفونماوث، مشيرة إلى وصول عناصر للشرطة وفرق إسعاف إلى الموقع.

المصدر : روسيا اليوم

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